Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Комиссии по промышленному развитию.

В ходе заседания обсуждены вопросы долгосрочной и последовательной государственной политики в сфере индустриального развития. В частности, на рассмотрение членов комиссии был представлен проект Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020–2024 годы.

Основные подходы к проекту, по словам министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, разработаны в соответствии с задачами, поставленными Главой государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», и с учетом основных положений Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года.

Как известно, с 2010 года в стране проводится индустриальная политика, нацеленная на дос­тижение устойчивого развития страны путем диверсификации экономики и отхода от сырьевой направленности. В 2019 году завершается реализация второй пятилетки индустриализации. В обсуждаемой концепции третьей пятилетки предлагается определить создание условий для стимулирования международной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности РК. Для достижения этой цели необходимо решение следую­щих задач: вывод на внешние рынки казахстанских товаров, углубление индустриализации, укрепление базовых отраслей. Политика индустриализации сохранит преемственность и будет сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности.

В заседании также приняли участие представители отрас­левых ассоциаций.