​Политика индустриализации

Свежий выпуск
463
Сергей Осанов

Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Комиссии по промышленному развитию.

В ходе заседания обсуждены вопросы долгосрочной и последовательной государственной политики в сфере индустриального развития. В частности, на рассмотрение членов комиссии был представлен проект Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020–2024 годы.

Основные подходы к проекту, по словам министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, разработаны в соответствии с задачами, поставленными Главой государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», и с учетом основных положений Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года.

Как известно, с 2010 года в стране проводится индустриальная политика, нацеленная на дос­тижение устойчивого развития страны путем диверсификации экономики и отхода от сырьевой направленности. В 2019 году завершается реализация второй пятилетки индустриализации. В обсуждаемой концепции третьей пятилетки предлагается определить создание условий для стимулирования международной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности РК. Для достижения этой цели необходимо решение следую­щих задач: вывод на внешние рынки казахстанских товаров, углубление индустриализации, укрепление базовых отраслей. Политика индустриализации сохранит преемственность и будет сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности.

В заседании также приняли участие представители отрас­левых ассоциаций.

Популярное

Все
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
В селе Иванковке Буландынского района приступили к строительству домов для сельчан, пострадавших от паводка
Строительные рынки переезжают за город
Реестр товаров казахстанского происхождения повысит конкурентоспособность
Тысячи соотечественников пройдут экспресс-диагностику крови
Решается судьба утильсбора
Мода на электросамокаты обернулась участившимися авариями на дорогах
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Журналисты получили ключи от квартир
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Водителя оштрафовали за принудительную высадку подростка из маршрутки в Павлодаре
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Булекбай Сагингалиев – имя, вписанное золотыми буквами в историю отрасли
Уроки балета: и вдохновение, и труд
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Казахстанской области.
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Судебное реформирование: реалии и перспективы
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Туркменистана
Паводки: 300 семьям купили готовое жилье в Актюбинской области
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во всех сферах жизни
Покупатель отсудил более 16 млн тенге за бракованный автомобиль
Путинцева впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
Бюджет хронических «болезней»
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Bonjour, Париж!
Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге
Дорогу для бизнеса открывает туризм
Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]