Как будет выглядеть политическое поле в новом Казахстане, какие на нем будут правила игры в контексте Послания

Президента, обсуждали казахстанские эксперты.

В дискуссии за «круглым столом» на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК приняли участие депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, директор Института истории государства Еркин Абил, представители политичес­ких партий и крупных научных аналитических центров. Модератором встречи выступил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

Как отметил Айдос Сарым, инициированные Президентом реформы станут импульсом для развития Казахстана не только в политической, но и в социально-экономической сфере.

– В той ситуации, которая сложилась сегодня, для развития экономики необходимы политические реформы, – считает депутат. – Мы можем наблюдать, что текущая модель экономичес­кого развития Казахстана уже достигла своего предела. Теперь необходим новый источник энергии для дальнейшего развития.

Он подчеркнул, что инициированные Главой государства реформы формулируют новые правила политической конкуренции. Результатом проведения преобразований станет обновление политического поля, появление новых «игроков».

В свою очередь директор Экс­пертного института европейского права и прав человека Марат Башимов отметил, что в Послании Президента одна из ключевых идей – верховенство Конституции, приоритет прав человека и гражданина. Обратив внимание на то, что ожидаются внесение 30 поправок в Конституцию и принятие 20 законов, Марат Башимов выделил наиболее важные преобразования, инициированные Главой государства.

– Во-первых, это переход от суперпрезидентской республики к президентской с сильными полномочиями Парламента, – сказал эксперт. – Таким образом, усиливается парламентский контроль в разных сферах, и в первую очередь в финансовой. Высшая аудиторская палата, подотчетная Мажилису, которая будет работать вместо Счетного комитета, сможет обеспечить более строгий контроль исполнения бюджета. Ее деятельность станет более прозрачной. А значит, общество будет владеть информацией о том, как и на какие цели расходуются бюджетные, то есть народные деньги.

Кроме того, спикер сделал акцент на создании Конституционного суда вместо Конституционного совета, что, по его словам, даст дополнительные возможности омбудсмену и Генеральному прокурору для реализации своих функций в области защиты прав человека.

Вопрос доверия общества к государству затронул директор Института истории государства Еркин Абил.

– Региональные органы власти – это уровень, который непосредственно контактирует с обществом и формирует в целом облик власти в стране, – подчеркнул эксперт. – Давайте признаем, что этот облик сегодня не совсем позитивный. Эту ситуацию необходимо менять, потому что без доверия общества в первую очередь к местной власти систему самоорганизации государства и общества запустить будет очень сложно.

Он также обратил внимание на то, что создание трех новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской – является уникальным шансом формирования новой модели региональной власти.

– На базе указанных регионов можно создать фронт-офисы нового типа, отказаться от отдельных морально устаревших процессов, избежать повторения ошибок, которые институт областных и районных акимов накопил за три десятилетия. Если этот шанс использовать, можно рассчитывать на то, что возрастут доверие к власти и гражданская активность, – заявил Еркин Абил.

О том, для чего нужен императивный мандат, внедрение которого инициировал Глава государства, рассказал директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

– Императивный мандат поз­воляет избирателям в какой-то степени контролировать своего избранника, – отметил эксперт. – Это своеобразный барьер против пустого популизма, чтобы депутат не наобещал огромного количества невыполнимых вещей, и в конечном итоге избиратели не остались обманутыми.

По его словам, механизм внед­рения императивного мандата будет тщательно просчитываться, чтобы он не стал инструментом манипуляций в обход электоральных норм.

– Общество должно учиться демократии, – считает Талгат Калиев. – Будут определенные риски и проблемы на этом пути. Приняв 30 поправок в Конституцию и более 20 законов, мы не можем сказать, что провели реформы. Их будет реализовывать общество, которое будет жить по новым правилам. Где-то придется «наступать на грабли», учиться на своих ошибках, анализировать их и вносить изменения в правила игры.