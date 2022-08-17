Фото: Kazpravda.kz
Общество
Политолог: «Слышащее государство» – это партнерство власти и общества

Термин «слышащее государство» нельзя воспринимать как временную инициативу и относиться к этой идее с потребительской точки зрения. Таким мнением с Kazpravda.kz поделился политолог, директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев.

По его словам, сейчас создается впечатление, что отношение к «слышащему государству» в определенном смысле потребительское: люди обращаются к чиновникам, к Главе государства по малейшему поводу, требуют решения своих сиюминутных вопросов и проблем.

«Не думаю, что это верный подход. В моем понимании «слышащее государство» – некая форма партнерства между властью и обществом. Она в первую очередь подразумевает открытость государства, причем не только к обсуждению злободневных проблем, но и принимаемых решений – чтобы важные для всей страны решения принимались не в закрытом формате, а с вовлечением широких слоев населения, чтобы государство умело слушать их мнение, а не просто выслушивать жалобы», - считает Калиев.

Политолог призывает понимать дефеницию «слышащее государство» более широко. Главным здесь выступает совместное, партнерское решение системных вопросов и проблем, формирование курса развития страны, определение приоритетов и задач при разработке законопроектов, серьезных программ развития.

Также Талгат Калиев отметил еще один перекос в реализации концепции «слышащего государства»: переоценку влияния социальных сетей, слишком сильное ориентирование на них со стороны местных исполнительных органов.

«Они вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной конкретной работой, начинают устраивать какие-то кампании по формированию в соцсетях имиджа, выстраиванию деятельности в комментариях и так далее.

Тратятся немалые деньги на попытку сымитировать некий благополучный фон, в котором якобы отсутствуют претензии, жалобы, когда вместо решения проблем людей идет «санитарная зачистка» информационного пространства от проявлений критики. Это явно не «слышащее государство», это искаженное какое-то понимание», - поделился эксперт.

Политолог предполагает, что казахстанские чиновники еще не совсем освободились от советской привычки к кампанейщине, воспринимая инициативы, как временные увлечения, про которые со временем можно благополучно забыть, увлекшись новой идеей.

«Кое-где можно видеть такие настроения, когда инициативы вроде «слышащего государства» воспринимаются как «временное неудобство», которое можно перетерпеть, просто имитируя деятельность. Пора уже осознать, что с этой инициативой, которую Президент предложил три года назад и с тех пор последовательно развивает, так не произойдет. Это наша неизбежность, если мы хотим развиваться как государство и общество. И те чиновники, которые не смогут эффективно влиться в эту работу, выстроить ее, в конечном итоге уступят место другим, тем кто готов к восприятию современной реальности», - резюмировал Талгат Калиев.

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