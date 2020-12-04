Происшествия
Полицейская погоня со стрельбой произошла в Атырауской области
Екатерина Елисеева
В Атырауской области произошла полицейская погоня со стрельбой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 

По данным полиции, примерно в час ночи недалеко от села Майкомген Жылыойского района полицейские попытались остановить УАЗ. Однако водитель не подчинился требованиям.Началась погоня.

Отмечается, что один из пассажиров выстрелил в сторону полицейских. В ответ они сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам. После этого УАЗ остановился.

"На месте задержан подозреваемый мужчина, 1995 года рождения, житель села Боранкул Мангистауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружье марки "ИЖ" 16-го калибра", – сообщил начальник ДП области Камза Умбеткалиев.

В настоящее время  задержанный водворен в следственный изолятор.

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