Полицейская погоня со стрельбой произошла в Атырауской области
Екатерина Елисеева
В Атырауской области произошла полицейская погоня со стрельбой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По данным полиции, примерно в час ночи недалеко от села Майкомген Жылыойского района полицейские попытались остановить УАЗ. Однако водитель не подчинился требованиям.Началась погоня.
Отмечается, что один из пассажиров выстрелил в сторону полицейских. В ответ они сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам. После этого УАЗ остановился.
"На месте задержан подозреваемый мужчина, 1995 года рождения, житель села Боранкул Мангистауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружье марки "ИЖ" 16-го калибра", – сообщил начальник ДП области Камза Умбеткалиев.
В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор.