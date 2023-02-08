Полицейская погоня за 13-летним водителем внедорожника попала на видео в Актау

Подросток за рулем внедорожника не подчинился требованиям полицейских в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

7 февраля утром на дороге между 30 и 19 микрорайонами в Актау полицейские заметили внедорожник Toyota Prado, который ехал, не соблюдая ПДД.

На требования остановиться водитель не только не подчинился, но, напротив, пытался скрыться.

С привлечением дополнительных сил полиции вскоре авто было остановлено в 30 микрорайоне.

Каково же было удивление полицейских, когда они обнаружили за рулем 13-летнего мальчика.

Юного автолюбителя передали инспекторам по делам несовершеннолетних. А на законного представителя подростка составили административный протокол по части 5 статьи «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления».

Автомобиль водворен на штрафстоянку.