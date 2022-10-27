Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея

Полицейская погоня за лихачом на Range Rover попала на видео в Астане

Пьяный лихач пытался скрыться от полицейских в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, водитель автомашины Range Rover ездил по городу, грубо нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации на дорогах.

Лихач на высокой скорости дважды проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на автобусную полосу и игнорировал требования полицейских об остановке.

Нарушителя удалось задержать в плотном транспортном потоке на проспекте Республики.

 
Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в легком алкогольном опьянении. Однако при прохождении мультитеста также выяснилось, что он употреблял марихуану.

За грубые нарушения ПДД в отношении водителя составлено 5 административных протоколов.

Установлено, что за пьяное вождение 33-летний водитель в 2020 году был лишен права управления автотранспортом на 7 лет.

В настоящее время в отношении нарушителя проводится досудебное расследование по уголовной статье «Управление ТС лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Мужчина задержан и водворен в ИВС.

 

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