Общество

Полицейские Алматы нашли пропавшую мать семерых детей

Айдана Демесинова
Полицейские Алматы нашли многодетную мать, пропавшую пять дней назад. Выяснилось, что она была у подруги, сообщает Polisia.kz.

По данным Управления полиции Алатауского района, 35-летняя женщина нашлась в доме подруги, в том же поселке Коксай, Карасайского района, Алматинской области.



"В момент обнаружения она находилась в состоянии алкогольного опьянения и, очевидно, не думала о своих семерых детях. На вопрос, почему она в течение пяти дней не позвонила своим родным, она ответила просто: "Телефон сломался". Это неуважительное оправдание, больше похожее на отговорки безответственного человека. В то время, когда вся общественность сопереживает ей и надеется на благоприятный исход дела, она, бросив детей, распивает алкоголь у подруги", – заявила официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что возле блокпоста на выезде из Алматы пропала неделю назад мать семерых детей.

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