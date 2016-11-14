​Полицейские Алматы задержали сутенершу при передаче денег за интим-услуги

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Сводническая сеть, в которую входили владелица интим-бизнеса, женщины легкого поведения и таксисты, выявлена полицейскими Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Организатором бизнеса была 32-летняя жительница города.
"Она была задержана с поличным при получении денежных средств за оказываемые услуги в начале одиннадцатого ночи в Жетысуском районе Алматы. Вместе с ней еще пять женщин так называемых "зазывал", в задачи которых входило нахождение клиентов вдоль проезжей части и предложение услуг девушек легкого поведения. А вот сами жрицы любви в количестве 9 человек находились поодаль. Они также были задержаны. Кроме того, в результате этого опермероприятия сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в содействии сводникам и оказании посреднических услуг были изобличены трое таксистов. Роли каждого из выявленных фигурантов доподлинно будут установлены в ходе начатого досудебного расследования", – информировала о задержании официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
В течение первых суток были задержаны еще несколько "ночных бабочек", работавших "под покровительством" гражданки Ж., таким образом их общее количество составило 16 человек. 15 из них уже включены в программу по защите свидетелей и дают показания против своего недавнего "работодателя".
"Исходя из сведений, добытых процессуальным путем, в перспективе не исключена вероятность досудебных расследований по составам ряда других преступлений. Об этом будет сообщено дополнительно. Между тем гражданка Ж. и ее помощница – гражданка М. задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Отметим, что в настоящее время службы и подразделения полиции города ориентированы на выявление фактов организации притонов для занятия проституцией, а также выявление лиц, предлагающих интимные услуги, среди которых, к слову, есть граждане соседних государств, находящихся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства. Специально созданные мобильные группы эту работу будут проводить повсеместно», – уточнила подполковник Азирбек.