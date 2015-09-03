Полицейские Астаны сдадут кровь для пострадавших в ДТП детей Общество 823

Сотрудники Управления административной полиции ДВД Астаны проведут благотворительную акцию по сдаче донорской крови "Помоги ребенку пострадавшему в ДТП", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.



Акция пройдет в рамках широкомасштабного республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Внимание – дети!". В благотворительной акции по сдаче крови помимо сотрудников административной полиции примут участие и сотрудники других подразделений столичного департамента.



"Ежегодно на дорогах страны происходят тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают серьезные травмы не только взрослые, но и дети. Как правило, на место ДТП первыми приезжают как раз сотрудники дорожно-патрульной полиции, и они не понаслышке знают, как часто пострадавшим нужна донорская кровь", – пояснила старший инспектор по особым поручениям УАП ДВД Лариса Красникова.



Организаторы надеются, что мероприятие привлечет внимание общественности к последствиям дорожных аварий, необходимости оказания помощи жертвам ДТП и призовет участников дорожного движения к взаимодействию и соблюдению правил безопасности на дорогах.

