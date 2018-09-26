Полицейские Астаны запустили челлендж

Столичные полицейские запустили "Challenge полиция Астаны за здоровый образ жизни!", сообщает Кazpravda.kz.
Видео с отжиманиями полицейских на территории ЭКСПО выложила у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина.
"Цель инициативы – популяризация физической культуры и здорового образа жизни. Спорт для полицейского – важная составляющая профессиональной деятельности. Физическая подготовленность сотрудников способствуют успешному выполнению поставленных задач и сохранению высокой работоспособности", – отметил заместитель начальника ДВД Астаны полковник полиции Рустам Шарибаев.
Полицейские Астаны передали эстафету своим коллегам-полицейским ДВД Алматы, которые приняли вызов.