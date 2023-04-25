Полицейские будни

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Жанат Сисекенова

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях на территории Актюбинской области пострадали 120 человек, 13 погибли, в их числе четверо детей.

Такие данные предоставил начальник областного департамента полиции Абай Жусупов на встрече с населением. По его словам, для многих причина всех бед – в некачественных дорогах и недостаточной дорожной инфраструктуре, но в равной степени сказываются пренебрежение водителями ПДД, превышение скорости, обгон в неположенном месте, игнорирование светофоров и пешеходных переходов.

– В рамках профилактичес­кой работы в первом квартале пресечено 348 тысяч нарушений ПДД, задержаны 312 пьяных водителей, лишены права управления автотранспортом 413 человек, арестованы – 340, – проинформировал руководитель ДП.

Но особую опасность представляют те, кто умышленно идет на нарушения. Так, уже в этом году выявлено 12 фактов использования подложных номеров. Изъято почти 113 гос­номеров. Установлены 48 водителей, лишенных водительских прав. На штрафстоянку водворено 120 автомашин.

Кстати, электронными планшетами оснащены 942 сотрудника полиции, видеорегистраторами – 772, что значительно сокращает время составления административных протоколов и обеспечивает оперативную проверку нарушителя по учетам, а также является антикоррупционной мерой, так как вводимые сведения уже не могут быть удалены из базы данных.

Важный момент: в рамках Концепции антикоррупционной политики в 2023 году будет внедрена система INTEGRITY CHECK. По ней проверку пройдут все сотрудники полиции. В связи с чем прозвучало предупреждение, что лицо, давшее взятку должностному лицу, будет привлечено к уголовной ответственности. При этом только в прошлом году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволены 35 сотрудников.

Если говорить в целом, то в общей структуре преступности региона преобладают кражи и мошенничество. В прошлом году и за три месяца этого задержано 56 карманных воров, ликвидированы 104 группы, специализировавшиеся на квартирных кражах, кражах из автомобилей, в маршрутных автобусах, а также скотокрадстве. В связи с чем прозвучал призыв – быть предельно бдительными, максимально бережно относиться к своему имуществу. Для обеспечения безопасности жилища пользоваться услугами охранных фирм, а для скотовладельцев рекомендовано обеспечивать организованный выпас, заключать договора с пастухами, ведь именно они в таком случае несут ответственность за скот.

В условиях быстрого развития инновационных технологий и цифровых сервисов с одной стороны и недостаточной финансовой грамотности граждан с другой стремительно распространяется и интернет-мошенничество. Если в 2018 году по области было зарегистрировано 17 таких преступлений, то в прошлом году показатель возрос до 1 071. Общий ущерб составил 1 млрд 145 млн тенге, при этом возмещено лишь 11 млн 478 тыс. тенге, или один процент. С начала года население области лишилось 153 млн 627 тыс. тенге, из них возмещено 2 млн 718 тыс. тенге.

И хотя есть факты успешных задержаний, все же Абай Жусупов признал, раскрываемость преступлений в данной сфере очень низкая в силу ряда объективных причин, и главные заключаются в доверчивости граждан и желании получить легкие деньги. И это несмотря на практически ежедневные профилактичес­кие предупреждения в СМИ, социальных сетях. Постоянно ведется мониторинг интернет-пространства с последую­щим блокированием фейковых объявлений на сайтах. За прошлый год и с начала текущего таким образом удалось изобличить 110 кибермошенников, доказано 175 незаконных эпизодов.

Не обошлось и без обсуждения одного из самых опасных недугов общества, каким является наркомания. За отчетный период по области изъято 180 кг наркотических средств. Пресечена деятельность трех нарколабораторий, выявлено семь фактов контрабанды, шесть фактов культивирования наркосодержащих растений. Ликвидирована организованная преступная группа, сбывавшая наркотики. Один из свежих фактов – задержание актюбинца, который в арендованном гараже хранил более 100 кг марихуаны.

– Согласно официальной статистике, число наркозависимых лиц с каждым годом уменьшается, на самом деле это не так. К сожалению, достоверная информация объективно невозможна. Сегодня быстро распространяется синтетика. Нами изъято 10 килограммов ее вида, заблокировано 89 наркотических сайтов. Многие наде­ются, что эта проблема их не коснется, но они просто не знают, насколько укоренились наркотики в обществе. Для закладки синтетики сбытчики все чаще привлекают школьников и студентов. Не исключено, что в дальнейшем эти ребята сами могут стать наркоманами, – предупре­дил Абай Жусупов.

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