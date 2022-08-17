Полицейские досматривают машины в одном из микрорайонов Актау

В одном из микрорайонов Актау полицейские досматривают машины. Видео, на котором полицейские не дают выехать ни одной машине и проверяют салоны и багажники, паблику @podslushano_aktau прислали жители, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Кто-нибудь в курсе, что происходит? Каждую машину останавливают и проверяют заднее сиденье и багажник. Это в 14 микрорайоне. Кто-то пропал или сбежал может?!" - говорится в сообщении.

Корреспонденты "КП" уже направили запрос в правоохранительные органы и ждут официальных комментариев от полиции.