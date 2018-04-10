Полицейские изъяли у браконьеров более тонны осетровых в Мангистау

Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДВД Мангистауской области совместно с сотрудниками природоохранной полиции обнаружили и изъяли 506 тушек рыбы осетровых пород общим весом 1871 кг, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.
В субботу, 7 апреля, по оперативной наводке задержан житель села Аташ в Тупкараганском районе.
В ходе обыска в гараже у задержанного обнаружены и изъяты три морозильные камеры, в которых незаконно хранилась рыба осетровых пород в количестве 196 штук общим весом 715 кг.
На следующий день, 8 апреля, у придорожного кафе в Приозерном остановлен автомобиль "Газель". При проверке в автомобиле обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 310 штук общим весом 1156 кг.
"Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными). В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Изъятая рыба сдана на хранение", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В субботу, 7 апреля, по оперативной наводке задержан житель села Аташ в Тупкараганском районе.
В ходе обыска в гараже у задержанного обнаружены и изъяты три морозильные камеры, в которых незаконно хранилась рыба осетровых пород в количестве 196 штук общим весом 715 кг.
На следующий день, 8 апреля, у придорожного кафе в Приозерном остановлен автомобиль "Газель". При проверке в автомобиле обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 310 штук общим весом 1156 кг.
"Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными). В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Изъятая рыба сдана на хранение", – сообщили в пресс-службе ведомства.