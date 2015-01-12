Полицейские не будут проверять содержимое автомобильной аптечки – МВД

Дорожные инспекторы не станут проверять состав автомобильной аптечки, передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на председателя Комитета административной полиции МВД РК Игоря Лепеху.
"В конце прошлого года Министерство здравоохранения и социального развития переработало состав аптечки. Но это сугубо их вопрос. Мы, согласно административному кодексу и правилам (ПДД – Прим. автора), проверяем наличие аптечек, что в этой аптечке находится, какие виды лекарств. Однако единственная задача полицейского – прийти и проверить у вас наличие аптечки. Но проверять состав не будем", – заявил глава Комитета МВД, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК при Президенте РК.
Напомним, 18 ноября 2014 года были внесены изменения
в приказ министра здравоохранения РК от 2 июля 2014 года № 368 "Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи".
Новая версия казахстанской автомобильной аптечки включает в себя всего один препарат – 3-процентный раствор перекиси водорода и перевязочные материалы: по одному бинту марлевого стерильного и нестерильного 5 м * 10 см, бинт марлевый нестерильный 7 м * 14 см, 1 шт. салфеток марлевых медицинских стерильных, 1 пакет перевязочный стерильный, вата медицинская гигроскопическая стерильная 50 г, жгут кровоостанавливающий, 5 шт. бактерицидного лейкопластыря, 1 лейкопластырь медицинский, по одному бинту эластичному трубчатому № 1, 3, 6, пара перчаток медицинских нестерильные, ножницы тупоконечные.
11 января 2015 года приказ о новом составе автомобильной аптечки вступил
в силу.
Отметим, что обязательное содержимое автоаптечек в 2014 году пересматривалось несколько раз.