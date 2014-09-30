Общество Полицейские не желают раскрывать запутанные преступления Айнур Курамысова

Нежелание сотрудников полиции раскрывать запутанные преступления приводит к укрытию их от учета. Об этом сообщил начальник управления прокуратуры Астаны Данияр Ермеков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"Нежелание сотрудников полиции раскрывать запутанные, свершенные в условиях неочевидности преступления, приводит к тому, что они начинают укрывать их от учета. Самым распространенным способом укрытия является необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим основаниям", – сказал Ермеков на заседании коллегии.



За 6 месяцев 2014 года, добавил он, из общего числа укрытых возбуждено 57 уголовных дел. "Из них: путем нерегистрации заявления или сообщения – 3, списания в наряд – 1, путем невыделения из уголовного дела – 2, путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела – 51", – уточнил он. При этом он не уточнил общее количество укрытых от расследования дел.

