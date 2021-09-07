​Полицейские нового формата

В Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президентом был озвучен ряд ключевых проблем, решение которых во многом будет определять развитие государства не только на ближайшее время, но и отдаленную перспективу. Глава государства наметил приоритетные направления и цели, среди которых большое внимание уделил социально-экономическому развитию страны. В связи с этим перед ведомственными учреж­дениями был поставлен ряд задач, затрагивающих вопросы совершенствования образования, политической модернизации и защиты прав человека.

– В настоящее время в нашей стране происходят кардинальные изменения в правоохранительной сфере, в том числе и в системе ведомственного образования. Безусловно, проводимые реформы в стране обусловлены возросшими требованиями к качеству работы сотрудников полиции. Обеспечение безопасности граждан и поддержание стабильности устоев государства зависит от высокопрофессионального кадрового корпуса сотрудников полиции, способного эффективно решать задачи, поставленные перед органами внутренних дел в интересах личности, общества и государства, – подчеркнул заместитель начальника Карагандинской академии МВД РК Олжас Сейтжанов на брифинге в министерстве.

По его словам, академия, являясь важным подразделением ведомственного образования и, учитывая требования времени, приступила к реализации предложенных мер, обновляя подходы к образовательному процессу, организационным основам обучения, большой упор в котором делается на практическую составляющую, тщательный отбор кадров, совершенствование методики обучения при подготовке полицейских нового формата.

Карагандинская академия МВД РК представляет собой современный научно-образовательный комплекс, реализующий образовательные программы бакалавриата, первоначальной профессиональной подготовки, магистратуры, докторантуры и курсов повышения квалификации. Это единственное учебное заведение, осуществляющее подготовку профессиональных следователей и криминалистов с присвоением четырех допусков к исследованиям. При этом в академии наряду с парнями обу­чаются и девушки. Уже сейчас вектор их обучения направлен на то, что они будут расследовать уголовные дела о насилии в семье и по преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, в образовательной деятельности академии наряду с традиционными активно используются инновационные технологии, методы и приемы, которые позволяют обеспечить будущих сотрудников полиции комплексом знаний, навыков и умений, необходимых для полицейского нового формата.

– В рабочие учебные планы включены дисциплины, направленные на развитие компетенций, необходимых будущему сотруднику ОВД, от основ антикоррупционной культуры до привития специальных навыков при расследовании преступ­лений в отношении личности, собственности, медицинских и транспортных уголовных правонарушений. Также прививаются навыки и умения владеть языком жестов, основами профессиональной этики, – рассказал замначальника вуза.

Доля практических занятий в вузе составляет не менее 80%: внедрены симуляционные занятия, выездные занятия в ЦОУ, на криминалистический полигон. Также в рамках проводимых государственных реформ проводятся курсы, связанные с обучением медиаграмотности, методам эффективной коммуникации с населением, ораторского искусства, психологической подготовки к работе с населением.

Между тем за полувековую историю вуз подготовил более чем 20 000 выпускников, среди которых 69 генералов, 33 доктора наук, а также министры, государст­венные и общественные деятели, депутаты законодательных органов не только Казахстана, но и других стран СНГ.