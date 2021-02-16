Полицейские отдыхали в бане: начальника отделения МПС и ряд руководителей уволили

Общество
Айдана Демесинова
Фото со страницы Руслана Лазута
Управление собственной безопасности Департамента полиции Восточно-Казахстанской области провело служебное расследование по факту посещения 29 января участковыми инспекторами полиции вместе с начальником отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Сунгатовым Р.С. банного комплекса в городе Семей. Об итогах расследования сообщили в пресс-службе ДП ВКО, передает Kazpravda.kz.

"Согласно результатам проверки, за допущенное нарушение служебной дисциплины, начальник отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Сунгатов Р.С. освобожден от занимаемой должности. Участковые инспекторы полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, за недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобождены ряд должностных лиц УП г.Семей и Центрального отдела полиции города Семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении полицейских, находившихся в банном комплексе, в уполномоченный орган - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО направлены соответствующие материалы для привлечения к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм.

"Руководством департамента предпринимаются необходимые меры по соблюдению дисциплины и законности среди личного состава ДП ВКО, что является на сегодняшний день одним из приоритетных направлений. Ни одно нарушение служебно-воинской дисциплины не остается без внимания. По каждому факту нарушений служебно-воинской дисциплины проводятся тщательные проверки, к виновным лицам и их руководителям принимаются самые жесткие меры дисциплинарного характера", - добавили в пресс-службе.

Отметим, скандальные фотографии на своей странице опубликовал общественник Руслан Лазута. Они быстро распространились по социальным сетям. По данным общественника, недавно назначенный на должность начальника МПС Центрального отдела полиции города Семей, майор полиции Сунгатов Ришат со своими подчиненными - участковыми инспекторами собрались отметить должность нового начальника.

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