Полицейские отдыхали в бане: начальника отделения МПС и ряд руководителей уволили

Фото со страницы Руслана Лазута
Управление собственной безопасности Департамента полиции Восточно-Казахстанской области провело служебное расследование по факту посещения 29 января участковыми инспекторами полиции вместе с начальником отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Сунгатовым Р.С. банного комплекса в городе Семей. Об итогах расследования сообщили в пресс-службе ДП ВКО, передает Kazpravda.kz
.
"Согласно результатам проверки
, за допущенное нарушение служебной дисциплины, начальник отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Сунгатов Р.С. освобожден от занимаемой должности. Участковые инспекторы полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, за недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобождены ряд должностных лиц УП г.Семей и Центрального отдела полиции города Семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении полицейских, находившихся в банном комплексе, в уполномоченный орган - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО направлены соответствующие материалы для привлечения к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм.
"Руководством департамента предпринимаются необходимые меры по соблюдению дисциплины и законности среди личного состава ДП ВКО, что является на сегодняшний день одним из приоритетных направлений. Ни одно нарушение служебно-воинской дисциплины не остается без внимания. По каждому факту нарушений служебно-воинской дисциплины проводятся тщательные проверки, к виновным лицам и их руководителям принимаются самые жесткие меры дисциплинарного характера", - добавили в пресс-службе.
Отметим, скандальные фотографии на своей странице опубликовал общественник Руслан Лазута
. Они быстро распространились по социальным сетям. По данным общественника, недавно назначенный на должность начальника МПС Центрального отдела полиции города Семей, майор полиции Сунгатов Ришат со своими подчиненными - участковыми инспекторами собрались отметить должность нового начальника.