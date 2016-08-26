​Полицейские «почести» свадебным кортежам

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Марина МИХАЙЛОВА

Рейдовые мероприятия и локальные отработки – такое активное и неустанное внимание оказывают теперь полицейские свадебным кортежам. Для стражей дорог, водителей, пешеходов и жильцов домов рядом с проезжей частью они стали настоящей головной болью.

– Выезд на полосу встречного движения, проезд перекрестка на красный сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, перевозки пассажиров, скоростного режима, парковки, подачи звуковых сигналов, скрытие госномеров – вот неполный перечень административных нарушений, который сегодня можно инкриминировать едва ли не каждому свадебному кортежу, – отметил начальник управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Как подчеркивают полицейские, такие «свадебные традиции» создают аварийную ситуацию на дорогах, подвергая опасности жизни людей, мешают участникам дорожного и пешего движения, нарушают покой горожан. Видимо, свадебный кутеж так пьянит головы участникам торжеств, что они все чаще устраивают на дорогах полный беспредел. Так, на трассе Алматы – Бишкек водители крутых авто с ленточками устроили гонки с выездом на «встречку» и движением задним ходом. А вот совсем свежие случаи. Сотрудники специализированного батальона УАП привлекли к ответственности водителя авто марки «Порше Кайен», который ехал в составе такого кортежа с грубыми нарушениями ПДД: окна автомобиля были тонированы, машина передвигалась по городу без государственных регистрационных номерных знаков.

– Оба госномера на момент проверки находились в багажнике этой машины. По признакам составов сразу двух вышеуказанных правонарушений водитель «порше» привлечен к административной ответственности, – уточнил Н. Алмасбеков.

Из окон авто другого кортежа, тоже ехавшего с опасными автовыкрутасами, открыли «праздничную» стрельбу из оружия.

– К проверочным мероприятиям сразу же были подключены сотрудники отдела розыска местной полицейской службы и представители нашего подразделения, – прокомментировал Н. Алмасбеков. – В результате лица, чьи противоправные действия были запечатлены в видеоматериале, были сразу же установлены. В соответствии с нормами КоАП РК они привлечены к административной ответственности по признакам сразу нескольких нарушений ПДД.

– Подразделением криминальной полиции УВД Медеуского района установлен и задержан мужчина, произведший выстрелы во время следования свадебного кортежа на восточной объездной автомобильной дороге, – чуть позже информировал начальник УВД Медеуского района полковник полиции Есен Искаков. – Им оказался водитель автомашины марки «БМВ Х-6» А. М., 1995 г. р., проживающий в Ауэзовском районе Алматы. У задержанного был изъят газовый пистолет ИЖ-79, зарегистрированный на его отца.

На допросе стрелок пояснил, что он был гостем на свадьбе своего друга и «во время движения по дороге несколько раз беспричинно выстрелил в воздух». За стрельбу в населенном пункте и ряд грубых нарушений ПДД А. М. привлечен к уголовной и административной ответственности.

Не желая портить молодоженам и их гостям праздник, с водителями «разошедшихся» кортежей автоинспекторы до недавнего времени церемонились: проводили профилактические беседы, делали устное предупреждение, дарили на память буклеты о правилах ПДД. Такие меры оказались безрезультатными. Более того, при профилактических отработках «Свадебный кортеж» стражи дорог слышали в свой адрес нецензурную брань и встречали сопротивление со стороны окружения молодоженов.

– Рейды и локальные рейды, по свадебным кортежам в том числе, будут постоянными. И не только по крупным магистралям города, но и по второстепенным улицам, где также нередко кортежами в несколько десятков автомашин грубо нарушаются Правила дорожного движения, – предупреждают полицейские. 

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