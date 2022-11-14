Полицейские под видом зевак задержали стрелявших из автоматов на свадьбе в Шымкенте

В Шымкенте со свадьбы полицейские изъяли два автомата. Чтобы выявить этот факт, на место была направлена группа оперативных работников под видом зрителей и зевак, передает корреспондент сообщает Kazpravda.kz.

«Оперативниками была получена информация о том, что на одной из свадеб после церемонии проводов невесты в качестве салюта будет использовано огнестрельное оружие. На место была направлена группа оперативных работников под видом зрителей и зевак.

Оперативная информация оказалась верной – примерно в 12 часов ночи возле одного из домов при производстве выстрелов в воздух очередью из автоматического оружия полицейскими были задержаны 2 жителя города», - сообщила на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек.

По ее словам, у них на месте были изъяты боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74. Кроме того, при осмотре места происшествия криминалистами было изъято порядка двух десятков стреляных гильз.

«За незаконное хранение оружия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Принимается решение об избрании меры пресечения», - резюмировала спикер.