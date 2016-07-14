Происшествия
Полицейские подали в суд на председателя союза водителей Талдыкоргана за пост в соцсетях
За пост в социальной сети двое сотрудников дорожной полиции подали в суд на автора текста – председателя талдыкорганского Союза водителей Елдерхана Шуратбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 1tv.kz.

На страницеШуратбаева 11 июня была размещена фотография сотрудников полиции и патрульной машины на фоне кафе с разного рода вывесками.

Общественник сравнил стражей порядка с торговцами придорожного кафе с самсой. 

"Стражи порядка шутку не оценили. Они считают такое сравнение оскорбительным. В исковом заявлении они просят привлечь Шуратбаева к уголовной ответственности за клевету", – передает телеканал.

"Там было так. Там, получается, машина сама стояла за рекламными щитами "Самса" и "Саксаул", если не ошибаюсь. И я написал: смотрите, как новый ресторан наподобие, ну как в шутку, автокафе, туда можно подойти и купить саксаул или самсу. Что машина оформлена как полицейская машина, и тому подобное. Конкретно имен и тому подобное не было", – отметил в свое оправдание Шуратбаев.

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