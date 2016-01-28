Свежий выпуск
​Полицейские подвели итоги
Ольга ФАЙНШТЕЙН, Астана

Особое внимание было уделено вопросам деятельности созданной в соответствии с поручениями Главы государства местной полиции. Начальник ДВД Астаны Амантай Аубакиров сообщил, что перед личным составом поставлены конкретные задачи по повышению уровня доверия населения, обеспечению прозрачности работы, профилактике правонарушений.

Заслушав информацию об оперативно-служебной деятельности департамента за прошедший год, Марат Демеуов отметил, что во исполнение Плана нации «100 конкретных шагов» на местную полицейскую службу возлагается большая ответственность по обеспечению стабильной криминногенной ситуации. Также он указал на необходимость оперативного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях, на важность укрепления дисциплины и законности среди личного состава. В целом замминистра дал положительную оценку деятельности столичного ДВД.

Выступая перед личным составом, заместитель акима города Андрей Лукин остановился на алгоритмах взаимодействия местной полиции с исполнительными органами.

Популярное

Все
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Обустроенные в Жезказгане всего год назад десять детских площадок уже пришли в негодность
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Перепутали рощу с… тещей
Решили подзаработать
Второго хлеба много не бывает!
Связь времен
Литературная эстафета
Феномен в мировой цивилизации
К гриппу готовы?
Ситуация с «выбиванием» наличной оплаты проезда с пассажиров в Шымкенте не нова
Мой Абай
Мухтар Ауэзов – бессмертие в книгах
Турист сюда тропу найдет
Слово о наставнике и первооткрывателе
Истина в музыке
Предлагайте, построим!
Работу по зарплате выбирают
На линии огня
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Незаконный игорный бизнес организовали в Шымкенте
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Токаев наградил спасателей, тушивших пожары в Костанайской области
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС

Читайте также

Свежий выпуск
Сквозь призму верховенства права
Свежий выпуск
Электоральная учеба
Свежий выпуск
О самом важном для аграриев
Свежий выпуск
Ценить дружбу и партнерство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]