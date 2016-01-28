​Полицейские подвели итоги

Особое внимание было уделено вопросам деятельности созданной в соответствии с поручениями Главы государства местной полиции. Начальник ДВД Астаны Амантай Аубакиров сообщил, что перед личным составом поставлены конкретные задачи по повышению уровня доверия населения, обеспечению прозрачности работы, профилактике правонарушений.

Заслушав информацию об оперативно-служебной деятельности департамента за прошедший год, Марат Демеуов отметил, что во исполнение Плана нации «100 конкретных шагов» на местную полицейскую службу возлагается большая ответственность по обеспечению стабильной криминногенной ситуации. Также он указал на необходимость оперативного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях, на важность укрепления дисциплины и законности среди личного состава. В целом замминистра дал положительную оценку деятельности столичного ДВД.

Выступая перед личным составом, заместитель акима города Андрей Лукин остановился на алгоритмах взаимодействия местной полиции с исполнительными органами.