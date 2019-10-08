​Полицейские приняли роды

Виталий Барабаш «оборвал» все телефоны, но в тот вечер дозвониться до скорой он так и не смог. Молодой мужчина, готовящийся второй раз стать папой, сильно переживал, что у жены начнутся роды, а он ничем не сможет ей помочь. Тогда ему пришла мысль позвонить полицейским и попросить их доставить жену до ближайшего роддома.

Было около восьми вечера, когда участковый инспектор полиции аульного округа Ушкайык отделения полиции ОП города Кентау майор полиции Нурбол Темирханулы услышал не совсем обычную просьбу от жителя соседнего аула. Вместе с капитаном полиции Бактыбаем Калабаевым они немедля отправились в дорогу. Путь предстоял неблизкий, ведь населенный пункт расположен в полусотне километров от Ушкайыка. Но уже через полчаса полицейские были на месте. Помогли сесть в служебную машину беременной Виолетте Раковица и в сопровож­дении супруга направились в сторону роддома.

По пути у женщины начались схватки, а затем и роды. Ей потребовалась медицинская помощь, оказать которую могли только полицейские.

При подъезде к Туркестану приш­лось остановиться. Вио­летта родила с помощью полицейских непосредственно в служебной автомашине. На свет появился мальчик. Через некоторое время прибыла бригада скорой помощи и забрали мать с новорожденным в больницу Туркестана. Медики, обследовав маму и малыша, сделали заключение, что полицейские действовали вполне профессионально. Состояние здоровья матери и ребенка хорошее. На третий день их выписали домой. А счастливый папа до сих пор не может прийти в чувство от пережитого страха и волнений.

– Наш маленький сын родился живым и здоровым в первую очередь благодаря полицейским, – считает Виталий Барабаш. – Если бы они не успели доехать до аула, даже не знаю, что было бы с женой и ребенком. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции.

Буквально накануне участковые инспекторы раздавали всем сельчанам визитки со своими номерами телефонов на случай необходимости. Когда селянин брал визитку, даже представить не мог, что помощь ему понадобится так скоро.