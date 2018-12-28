Полицейские проверяют информацию об изнасиловании трехлетней девочки в Шымкенте

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Житель Шымкента заявил, что его трехлетнюю дочь изнасиловали в детском саду, но сотрудники учреждения отрицают любую возможность такого преступления, сообщает Zakon.kz
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Родители ребенка утверждают, что шокирующее преступление произошло 25 декабря - в тот день мама девочки заметила следы крови на нижнем белье малышки.
"Мы расспросили дочку, она нам рассказала. В детском саду говорят, что это невозможно, и девочка все придумала. Но как трехлетний ребенок может такое придумать?!" – недоумевает отец девочки.
Родители утверждают, что в момент, когда все произошло, воспитателя не было на месте. Они сразу обратились с заявлением в полицию.
"Мы вместе с полицейскими просмотрели камеры видеонаблюдения. Но там есть только то, как дочь сидит и плачет. Больше ничего не смогли увидеть", — говорит мужчина.
Девочка воспитывается в полной семье, она средняя из троих детей.
"Проводится досудебное расследование по статье 124 Уголовного кодекса "Развращение малолетнего". Назначены экспертизы. Остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", — сообщила пресс-секретарь департамента полиции Шымкента Асель Сабденова.