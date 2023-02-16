Полицейские осуждены за денежные поборы с продавцов рынка "Алтын орда" в Алматы

По данным Антикора, поборы производились с работников рынка за общее покровительство и увод от уголовной и административной ответственности.

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В Антикоррупционной службе по Алматинской области сообщили, что сотрудники полиции, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали на рынке «Алтын орда» денежные поборы с работников рынка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Пресечена криминальная деятельность сотрудников полиции, которые, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали на рынке «Алтын орда» денежные поборы с работников рынка за общее покровительство и увод от уголовной и административной ответственности, тем самым создав социальное напряжение на территории рынка», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Также отмечается, что один из сотрудников полиции оказал сопротивление сотрудникам Антикоррупционной службы, применив огнестрельное оружие.

Приговором Карасайского районного суда Алматинской области трое участковых инспекторов полиции осуждены к ограничению свободы сроком на 3 года.