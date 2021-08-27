Полицейские сопровождают пассажиров поездов от станции Жуалы до Шу

Общество
Фото: polisia.kz
Полицейские сопровождают пассажиров поездов от станции Жуалы до Шу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

"Полицейские Департамента полиции Жамбылской области сопровождают пассажиров приостановленных поездов в связи с пожаром на складе в поселке Кайнар", - говорится в сообщении.

В настоящее время порядка 500 человек следуют на автобусах к местам пересадки от станции "Шу" до "Луговой".

С целью недопущения фактов мародерства сотрудники полиции ведут круглосуточное патрулирование в эвакуированных населенных пунктах.

"Деятельность органов внутренних дел направлена на сохранение общественного порядка и безопасности граждан в пострадавшем районе", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли мощные взрывы. Жителей близлежащих сел эвакуировали. На данный час известно о 66 пострадавших, которые поступили в больницы Жамбылской области.

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