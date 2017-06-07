Полицейские-спасатели

«Ехали на кражу – прибыли на пожар», – так вспоминают события майской ночи оперуполномоченные Шардаринского РОВД, старшие лейтенанты полиции Сабитжан Аязханов и Бексултан Кенесов. Этот день им запомнится тем, что они спасли жизни двух человек, выбраться из огня которым самостоятельно оказалось не под силу.Стражи правопорядка выехали по вызову: в городе случилась кража. Но маршрут следования пришлось оперативно менять, когда полицейские увидели задымление на балконе одной из квартир на втором этаже двухэтажного дома, расположенного по улице Казыбек-би. Полицейские тут же свернули с дороги и бросились на помощь.Открыть металлическую дверь квартиры, оказавшейся запертой изнутри, не удалось. Было раннее утро, многие горожане еще крепко спали. Между тем пожар разгорался, из квартиры валили густые клубы дыма. Полицейские разбудили соседей, которые подтвердили догадки сотрудников полиции, что в горящей квартире могут находиться люди.Пока Бексултан Кенесов сообщал о пожаре в дежурную часть Чардаринского РОВД и вызывал подмогу, Сабитжан Аязханов взял у жителей дома топор, чтобы вскрыть металлическую дверь. Искать противогаз или другие средства защиты не было времени. Счет в буквальном смысле слова шел на минуты. Сотрудники полиции намочили платки, закрыв ими лицо, и шагнули в горящую квартиру. Ориентироваться в задымленном пространстве было сложно. Обнаружить потерпевших удалось по звукам, которые доносились из глубины квартиры. В одной из комнат сотрудники полиции обнаружили двух мужчин в почти бессознательном состоянии. Они отравились угарным газом и самостоятельно выбраться из квартиры уже не могли.– Если бы не было сотрудников полиции, то все могло бы закончиться очень печально, – так вспоминает события той ночи Максим Осинцев, в квартире которого начался пожар. – Я лежал и ни на что не надеялся. Я задыхался от едкого дыма и уже не верил в спасение. Оказалось, пожар вспыхнул из-за окурка, который бросили в урну на балконе. Чудом не взорвался газовый баллон, который находился на кухне.Для полицейских же спасение людей из горящей квартиры стало своего рода проверкой на профессиональную пригодность. Они действовали четко и очень быстро, что и позволило ­спасти жизни погорельцев, а заодно уберечь от огня старенькую городскую двух­этажку.– Это просто наш человеческий и профессиональный долг – спешить людям на помощь, независимо от того, что им угрожает, и в какой ситуации они оказались, – считает Сабитжан Аязханов, оперуполномоченный отделения криминальной полиции Чардаринского РОВД. – Естественно, мы не думали о том, что совершаем подвиг. Нами двигало желание спасти людей, что мы и сделали.Со своим коллегой солидарен и Бексултан Кенесов, который точно так же в ходе спасательной операции думал лишь о том, как быстрее проникнуть в жилище и помочь людям, оказавшимся в беде.