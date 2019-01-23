Полицейские спасли замерзавшую на трассе девочку в реанимобиле в Павлодарской области
В Павлодарской области врачи районной больницы села Иртышск поблагодарили патрульных полицейских за спасение 12-летней девочки, замерзавшей на трассе в реанимобиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Капитан полиции Сейльхан Садыков и младший лейтенант Талгат Соболев, как обычно, патрулировали по маршруту Качиры — Железинка. Около 23.30 автопатруль увидел возле села Теренколь стоящую на обочине машину скорой помощи с включенными аварийными сигналами", - рассказали в пресс-службе.
Как стало известно, направлявшийся из Иртышска в Павлодар реанимобиль по дороге неожиданно заглох. Мороз давал о себе знать, и ребенок стал мерзнуть в холодной машине скорой помощи. Сотрудники полиции сразу же пересадили в служебную машину 12-летнюю девочку с мамой и медсестру. Сообщив о случившемся в дежурную часть и предупредив, что ребенка необходимо срочно везти в Павлодар, патрульные развернулись и благополучно доставили пассажиров в областную детскую больницу.
"Главврач районной больницы села Иртышск Риза Кусаинова поблагодарила полицейских за оказанную своевременно помощь", - отметили в МВД.