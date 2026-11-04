Полицейские спасли жизнь мужчине в Жамбылской области

4 ноября в 10:00 в Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что на Горбатом мосту неизвестный мужчина намеревается прыгнуть с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

На место происшествия прибыли патрульные. Рустамбек Закарьяев и его напарник Даулет Бейханов пытались отговорить мужчину от рокового шага. В момент, когда мужчина предпринял попытку прыгнуть, сотрудники полиции успели его остановить и спасти ему жизнь.

После произошедшего мужчину доставили в отдел полиции, где установили его личность. Им оказался 41-летний житель областного центра. По предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотического вещества растительного происхождения — каннабиса.

Его направили в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.