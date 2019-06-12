Полицейские столицы будут следить за порядкам на выпускных

Полицейские Нур-Султан будут следить за порядком и безопасностью во время проведения выпускных вечеров, передает Kazpravda.kz.
"В период с 12 по 21 июня текущего года во всех общеобразовательных школах города Нур-Султан проводятся выпускные вечера. В связи с этим, полицейскими принимаются необходимые меры по охране и обеспечению общественной и дорожной безопасности в местах проведения мероприятия. За каждой организацией образования города закреплены сотрудники полиции Департамента. Помимо охраны общественного порядка непосредственно на выпускных вечерах, около мест, где будут проходить праздники, будут дежурить наряды патрульной службы. Дорожную и общественную безопасность будут осуществлять 400 полицейских и 40 автопатрулей", – информирует пресс-служба ДП Нур-Султана.
Также отмечается, что ранее полицейские проводили профилактические беседы с преподавательским составом учебных заведений, где рассказали об основных мерах безопасности.
Кроме того, стражи порядка напоминают об административной ответственности за нахождения несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения родителей или законных представителей (по ст. 442 ч. 1, ч. 2, ч. 3 КРКоАП "Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей" (от предупреждения до штрафа 15 МРП).
Ранее, Министерство образования и науки РК порекомендовало
организовать выпускные вечера в стенах школ.