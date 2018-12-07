Полицейские Туркестанкой области задержали сотрудник АО «Казпочта» за похищение 4 млн тенге
Елизавета Абрамовская
Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, присвоившегося почти 4 млн. тенге, которые предназначались работникам Казпочты, передает Otyrar.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.
29 ноября в Отырарский РОП поступило сообщение из почтового отделения о том, что один из работников ведомства незаконно присвоил деньги и скрылся в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОП и начали досудебное расследование.
Сотрудники следственно-оперативной группы Отырарского РОП выяснили, что подозреваемый незаконно присвоил 3 800 000 тенге, выделенных на зарплату работникам учреждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, жителя Отырарского района и задержали его в Таразе. В качестве вещественных доказательств изъята часть похищенных денег в сумме одного миллиона тенге. Остальное задержанный успел потратить на свои нужды. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — говорится в официальном сообщении.
На данный момент по факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ведется следствие.