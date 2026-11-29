Они пересадили его в свою машину и доставили в больницу, где его уже ждали врачи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Северо-Казахстанской области поблагодарила полицейских за помощь в трудную минуту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона

25 ноября на автодороге Челябинск — Новосибирск, вблизи села Знаменского, к сотрудникам батальона патрульной полиции обратилась женщина-водитель. Она попросила сопроводить её до медицинского учреждения, куда везла своего отца, недавно перенёсшего операцию.

«Его самочувствие резко ухудшилось, началось кровотечение из послеоперационных швов. Ситуация была крайне серьёзной, отцу требовалась срочная медицинская помощь в хирургическом отделении, где его уже ожидали врачи», — рассказала она.

Стражи порядка предложили мужчине пересесть в патрульную машину. Был вечер, на влажном асфальте могли образоваться наледи — это создавало риски при сопровождении на высокой скорости. На служебном авто с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, полицейские доставили больного врачам примерно за 20 минут.



Оказав помощь, Мейрам Казиев и Адильбек Кокашев вернулись на маршрут патрулирования.