Полицейские выявили Telegram-рекламу наркотиков в Павлодаре

Надписи с названиями и никами Telegram-каналов обнаружили во время профилактического обхода

Фото: МВД

В Павлодаре участковые инспекторы полиции выявили и закрасили надписи, рекламирующие интернет-магазины по продаже наркотиков. Профилактическую работу провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Во время обхода закрепленной территории сотрудники опорного пункта № 14 Южного отдела полиции обнаружили на стенах зданий названия и ники Telegram-каналов, через которые распространялась реклама запрещенных веществ.

Полицейские закрасили обнаруженные надписи с помощью специальных баллончиков, убрав с улиц города рекламу наркомагазинов и контакты для их поиска.

«Работа в данном направлении направлена на пресечение распространения наркотиков, в том числе посредством интернет-ресурсов, а также предупреждение вовлечения граждан в незаконный оборот запрещенных веществ», — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы продолжают выявлять и устранять наркограффити на обслуживаемой территории.