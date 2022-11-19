Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане

В полиции прокомментировали видео мужчины с пистолетом в Талдыкоргане.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские отреагировали на видео в Сети, где неизвестный мужчина с диагнозом ДЦП гулял по городу с пистолетом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На кадрах в соцсети видно, как мужчина, страдающий ДЦП размахивает предметом, похожим на пистолет на глазах у прохожих.

Это был 18-летний местный житель. Как оказалось оружие в его руках было ненастоящим.

"Вызванные на место происшествия сотрудники городской полиции установили и задержали 18-летнего местного жителя, страдающего ДЦП. Оружие на видео является игрушечным пистолетом. Задержанного передали его родным, которые обязались более внимательнее за ним присматривать", - сообщили в полиции.