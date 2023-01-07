Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана

Фото: Polisia.kz

Стали известны подробности резонансного случая, произошедшего в Костанае, где неизвестный принес к зданию закрытого ресторана McDonald's венок, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Свой поступок нарушитель объяснил спором с другом. В Управлении полиции города Костанай сообщили, что в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения – "мелкое хулиганство", поскольку они выражают явное неуважение к обществу.

В связи с этим, в отношении задержанного составлен административный протокол.

Окончательное процессуальное решение будет принято судом.

Помимо этого, при задержании мужчина управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности.