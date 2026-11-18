Фото: Polisia.kz

В Карагандинской области полицейские задержали 24-летнего жителя Атырауской области, подозреваемого в серии мошенничеств с продажей контрафактных смартфонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник сбывал дешевые реплики iPhone под видом оригинальных устройств с большой скидкой. На его уловку попалась 40-летняя жительница одного из сел Карагандинской области. Изначально женщина усомнилась в подлинности гаджетов, однако после проверки IMEI-кода ее подозрения рассеялись. Решающим фактором стала цена: аферист запросил за три смартфона всего 400 тысяч тенге, объяснив такую щедрость острой нехваткой денег.

Покупательница призналась, что у нее 300 тысяч тенге и попросила подождать, пока она займет оставшуюся сумму у знакомых. Однако продавец не стал дожидаться полной оплаты, согласился на имеющиеся деньги и поспешно уехал. Позже женщина обратилась в специализированный магазин для детальной проверки покупок. Специалисты разочаровали сельчанку: все три телефона оказались подделками, реальная рыночная стоимость которых не превышает 30 тысяч тенге. Потерпевшая обратилась в полицию, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела полиции Бухар-Жырауского района вычислили и задержали подозреваемого на территории Жамбылской области. Сейчас подозреваемый водворен под стражу на время досудебного расследования. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным эпизодам в регионе.