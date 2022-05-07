Полицейских избила группа мужчин в Жамбылской области

Сотрудников полиции избила группа лиц в Шуском районе Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В ночь на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о применении насилия в отношении сотрудников полиции группой неизвестных лиц.

«Установлено, что сотрудники патрульной полиции возле привокзальной площади города Шу остановили автомашину «ВАЗ-21014» без переднего опознавательного государственного номерного знака.

При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины, не подчинившись законным требованиям полицейских, вместе с другими знакомыми гражданами оказали сопротивление представителям власти», – сообщили в полиции.

По данному факту Шуский районный отдел полиции начал досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Применение насилия в отношении представителя власти».

В настоящее время установлены все участники противоправных действий, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Активные лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статей 128-131 УПК.

Другие данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.