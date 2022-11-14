Фото: polisia.kz
Транспорт , Технологии , Цифровизация

Полицейских начали предупреждать о приближении опасного водителя

Приложение «Қорғау», разработанное Министерством внутренних дел Казахстана, позволяет полицейскому обнаружить дорожного правонарушителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть злостный нарушитель ПДД либо водитель, едущий на большой скорости.

Сейчас такой проект реализуется в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау и Туркестане.

В этих регионах водворены на штрафстоянку более 11 тысяч автомашин, изъято 3,5 тысячи номерных знаков автомобилей нарушителей. Выявлены 726 фактов использования подложных государственных номеров. Задержано 2 285 водителей, не имеющих права управления, либо ранее лишенных прав.

 

 

 

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