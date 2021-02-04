Происшествия
Полицейских обвиняют в доведении до самоподжога жителя Жамбылской области
В пригороде Тараза мужчина поджог себя якобы из-за давления со стороны силовиков. Как уверяют родственники пострадавшего, в этом деле замешаны сотрудники полиции. Люди говорят, что стражи порядка хотели "повесить" на него уголовное преступление. В ответ подозреваемый пошел на крайние меры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.   

"Они избивали и душили. Я знал, что они в любом случае могут повесить на меня уголовное дело. Поэтому и поджог себя", – заявил пострадавший Досжан Жарылкасын.

История, которая едва не закончилась трагедией, произошла в пригороде Тараза "Шалгай Карасу". Там было украдено пять голов скота. По словам Досжана, местные полицейские якобы взяли его под стражу и требовали взять вину на себя.

"Я вышел и услышал, как двое звали моего брата куда-то выйти. Брат ответил, что никуда не пойдет, говорит, что изобьете еще, как вчера. В ответ те пригрозили ему судом", – рассказал брат Д. Жарылкасына Жасулан Жакип.

"Вышел, а они стоят там. Угрожают. Сказали, что мы тебя в любом случае посадим. Давили они на него сильно. В порыве гнева, взяв зажигалку, он поджог себя", – вспоминает сосед Д. Жарылкасына Ринат Тажимов.

Досжан Жарылкасын получил сильные ожоги, был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

"В ближайшее время мы его выпишем. Когда он к нам поступил, его тело было поражено на 12%. Благодаря своевременному лечению он идет на поправку", – отметил заведующий отделением Центральной городской больницы Абильсеит Сыдыков.

По данным Департамента полиции, подозреваемый неоднократно фигурировал в уголовных делах. Он дважды был задержан за хищение скота, четыре раза – за карманные кражи. Но, несмотря на темное прошлое Досжана, сотрудники, которые оказывали давление на парня, не освобождаются от ответственности. Сейчас в отношении полицейских начато расследование.

"Управлением по борьбе с коррупцией по Жамбылской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса в отношении сотрудников полиции. По факту доведения до самоубийства гражданина Управлением собственной безопасности проводится служебное расследование", – заверила пресс-секретарь областного ДП Гульсара Мухтаркулова.


Популярное

Все
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
Новый Казахстан – справедливый Казахстан
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
​​​​​​​В джазе только лучшие
Каждый ребенок достоин школы
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
О нравственном и духовном
​​​​​​​Импорт снизить, экспорт нарастить
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану
Землепашцу космос в помощь
Родина поможет?
Обслужи себя сам
В обход легализации
На радость книголюбам
​​​​​​​Межэтнический контекст
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

Происшествия
"В школе не было": восьмилетняя девочка пропала в Алматы
Происшествия
Убийство пяти человек при выселении из дома в Алматы: стрел…
Происшествия
Астанчанин спаивал 13-летнюю девочку алкоголем
Происшествия , В мире
Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в России, убиты …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]