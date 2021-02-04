Полицейских обвиняют в доведении до самоподжога жителя Жамбылской области
В пригороде Тараза мужчина поджог себя якобы из-за давления со стороны силовиков. Как уверяют родственники пострадавшего, в этом деле замешаны сотрудники полиции. Люди говорят, что стражи порядка хотели "повесить" на него уголовное преступление. В ответ подозреваемый пошел на крайние меры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.
"Они избивали и душили. Я знал, что они в любом случае могут повесить на меня уголовное дело. Поэтому и поджог себя", – заявил пострадавший Досжан Жарылкасын.
История, которая едва не закончилась трагедией, произошла в пригороде Тараза "Шалгай Карасу". Там было украдено пять голов скота. По словам Досжана, местные полицейские якобы взяли его под стражу и требовали взять вину на себя.
"Я вышел и услышал, как двое звали моего брата куда-то выйти. Брат ответил, что никуда не пойдет, говорит, что изобьете еще, как вчера. В ответ те пригрозили ему судом", – рассказал брат Д. Жарылкасына Жасулан Жакип.
"Вышел, а они стоят там. Угрожают. Сказали, что мы тебя в любом случае посадим. Давили они на него сильно. В порыве гнева, взяв зажигалку, он поджог себя", – вспоминает сосед Д. Жарылкасына Ринат Тажимов.
Досжан Жарылкасын получил сильные ожоги, был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
"В ближайшее время мы его выпишем. Когда он к нам поступил, его тело было поражено на 12%. Благодаря своевременному лечению он идет на поправку", – отметил заведующий отделением Центральной городской больницы Абильсеит Сыдыков.
По данным Департамента полиции, подозреваемый неоднократно фигурировал в уголовных делах. Он дважды был задержан за хищение скота, четыре раза – за карманные кражи. Но, несмотря на темное прошлое Досжана, сотрудники, которые оказывали давление на парня, не освобождаются от ответственности. Сейчас в отношении полицейских начато расследование.
"Управлением по борьбе с коррупцией по Жамбылской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса в отношении сотрудников полиции. По факту доведения до самоубийства гражданина Управлением собственной безопасности проводится служебное расследование", – заверила пресс-секретарь областного ДП Гульсара Мухтаркулова.