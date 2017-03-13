Полицейских задержали с рогами сайгаков в ЗКО. Об этом сообщил исполняющий обязанности природоохранного прокурора Уральска Даурен Тажгалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на mgorod.kz.
Во время рейда была остановлена автомашина "Ниссан", в которой находились двое полицейских и житель одного из поселков области. В салоне автомобиля были найдены три пары сайгачьих рогов.
"Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными редкого вида". Всего с начала 2017 года по данной статье возбуждено 10 уголовных дел. Однако из-за мягкого наказания меньше фактов браконьерства именно на сайгаков не становится. Если сравнить показатели 2014 и 2016 годов, то в пять раз увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на этот вид животных", – отметил Тажгалиев.
Между тем только за два месяца этого года было обнаружено 40 туш отстрелянных сайгаков и изъято было 176 рогов.
"В целом за последние три года было изъято 248 туш сайги, а рогов – 1 117 штук. Это свидетельствует о том, что 337 туш остались отстреленными без контроля. Самое большое количество рогов было зарегистрировано в Уральске и в Зеленовском районе. То есть браконьеры беспрепятственно проехали через пять районов области", – заявил Тажгалиев.
В информации отмечается, что все браконьеры отделались либо штрафами, либо ограничением свободы до 1,5 лет.
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в Актобе
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК