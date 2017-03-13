Происшествия
Полицейских задержали с рогами сайгаков в ЗКО
Полицейских задержали с рогами сайгаков в ЗКО. Об этом сообщил исполняющий обязанности природоохранного прокурора Уральска Даурен Тажгалиев, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Во время рейда была остановлена автомашина "Ниссан", в которой находились двое полицейских и житель одного из поселков области. В салоне автомобиля были найдены три пары сайгачьих рогов.

"Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными редкого вида". Всего с начала 2017 года по данной статье возбуждено 10 уголовных дел. Однако из-за мягкого наказания меньше фактов браконьерства именно на сайгаков не становится. Если сравнить показатели 2014 и 2016 годов, то в пять раз увеличилась регистрация уголовных правонарушений по факту охоты на этот вид животных", – отметил Тажгалиев.

Между тем только за два месяца этого года было обнаружено 40 туш отстрелянных сайгаков и изъято было 176 рогов.

"В целом за последние три года было изъято 248 туш сайги, а рогов – 1 117 штук. Это свидетельствует о том, что 337 туш остались отстреленными без контроля. Самое большое количество рогов было зарегистрировано в Уральске и в Зеленовском районе. То есть браконьеры беспрепятственно проехали через пять районов области", – заявил Тажгалиев.

В информации отмечается, что все браконьеры отделались либо штрафами, либо ограничением свободы до 1,5 лет.

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