Полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить семейного дебошира в ВКО

Происшествия
Полицейским пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, чтобы утихомирить семейного дебошира в ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В Управление полиции Усть-Каменогорска поступило информация о драке в одной из квартир города.
"Прибывшие первыми на место происшествия патрульные полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который в подъезде дома в состоянии опьянения угрожал кухонным ножом своей сожительнице. Мужчина на требования сотрудников полиции не реагировал. Для предотвращения противозаконных действий стражи порядка произвели из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух и задержали нарушителя", – говорится в сообщении.
На данный момент проводится досудебное расследование по ст. 155 Уголовного кодекса РК (Угроза).
В Управление полиции Усть-Каменогорска поступило информация о драке в одной из квартир города.
"Прибывшие первыми на место происшествия патрульные полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который в подъезде дома в состоянии опьянения угрожал кухонным ножом своей сожительнице. Мужчина на требования сотрудников полиции не реагировал. Для предотвращения противозаконных действий стражи порядка произвели из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух и задержали нарушителя", – говорится в сообщении.
На данный момент проводится досудебное расследование по ст. 155 Уголовного кодекса РК (Угроза).