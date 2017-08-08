Полицейский Астаны и гражданин Франции спасли спрыгнувшего с моста парня
Столичный полицейский и гражданин Франции спасли молодого человека, спрыгнувшего с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
"С моста "Рамстор", расположенного на проспекте Кабанбай-Батыра, с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ДВД Астаны был замечен молодой человек, который стоит за перилами моста, пытаясь сброситься вниз. Сотрудники Дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы сразу же прибыли на место. К тому времени парень уже прыгнул в воду. Первым на помощь бросился лейтенант полиции ДПП МПС ДВД Астаны Азамат Балтабаев. Следом оказать помощь прыгнул в воду гражданин Франции Жорж Киессер. Вместе они вытащили парня из воды, оказали ему первую медицинскую помощь и затем передали прибывшей карете скорой помощи", – рассказали в полиции.
Установлено, что парень 1991 года рождения, житель Восточно-Казахстанской области. Причиной попытки совершения суицида послужила семейная ссора.
Как оказалось, гражданин Франции Жорж Киессер является старшим сержантом полиции и работает офицером по безопасности Посольства Франции.
"А на счету Азамата Балтабаева это не первое спасение жизни человеку. 2 мая он в составе экипажа "Иргиз-134" заметил, что с одной из квартир по улице Сарайшык идет дым, о чем он незамедлительно доложил в ЦОУ ДВД. Узнав, что в квартире на шестом этаже находилась женщина пожилого возраста, которая не могла самостоятельно передвигаться, а в квартире на восьмом этаже находился мужчина, Азамат Балтабаев эвакуировал их на улицу", – добавили в пресс-службе ДВД Астаны.