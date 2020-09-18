Полицейский командир на системной основе вымогал деньги у подчиненных

В Атырауской области под стражу взяли командира патрульно-полицейской роты, которого подозревают в получении больше десятка взяток от подчиненных. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил следователь по особо важным делам первого Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Антикоррупционной службой по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении командира патрульно-полицейской роты ДП Атырауской области по факту получения взяток на системной основе путем вымогательства от подчиненных сотрудников за покровительство по службе в размере от 5 000 до 70 000 тенге", – сообщил Бигайдаров.
Судом в отношении гражданина санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.