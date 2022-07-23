Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде

Заместителя начальника управления криминальной полиции Департамента полиции Карагандинской области Ермека Тобулбаева уволили после разлетевшегося в соцсетях видео о "разборках", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Напомним, в социальных сетях было выложено видео конфликта между мужчинами с комментарием, что в нем принимают участие якобы заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Карагандинской области и прокурор.

В прокуратуре Карагандинской области сообщили, что упомянутый в комментарии к видео А.Е. Бондарев не является сотрудником органов прокуратуры с 30 декабря 2021 года.

В областном ДП же прокомментировали, что инцидент произошел 4 июля. В этот день на сотовый телефон замначальника УКП Тобулбаева поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества о намеченной встрече в городе. На встрече разгорелся конфликт из-за автомобиля.

Сегодня стало известно, что по решению дисциплинарной комиссии замначальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области.