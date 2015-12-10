Полицейский Николай Жгун удивляет астанчан хорошим владением госязыка

Старшина УВД района "Сарыарка" Николай Жгун считает своим долгом не только служить на благо народу, но и знать государственный язык. Пресс-служба ДВД столицы рассказала о полицейском, которым гордится, передает Kazpravda.kz
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Еще будучи учеником школы Коргальджинского района Акмолинской области стал читать в оригинале произведения казахских классиков и общался с казахами-сверстниками на их родном языке, познавая обычаи и традиции казахского народа. За несколько лет ему удалось изучить язык, благодаря целеустремленности и огромному желанию.
После окончания школы интерес к госязыку у полицейского не пропал. Николай Жгун десятый год служит в ДВД, где продолжил совершенствовать язык благодаря курсам. За это время он женился на своей коллеге Жанне. Она работает старшим инспектором Штаба дорожно-патрульной полиции в звании капитана. Молодые родители воспитывают троих детей. Первенца назвали Ислам, дочку – Илана, а младшего зовут Имран. В семье все говорят исключительно на казахском языке. А когда накрывают праздничный дастархан, то на столе и бесбармак, и картофельные драники.
"В любом случае в общении с населением знание государственного языка необходимо, тем более в таком ответственном деле, как охрана общественного порядка, ведь за помощью обращаются иногда люди преклонного возраста. Когда я с ними начинаю разговаривать чисто на казахском языке, они спрашивают меня: "Қайдан қазақша білесің?", ал мен: "Енді білмегенде, мен Қазақстан азаматымын, өз елімнің тілін білмесем ұят қой", – признается Николай Жгун.