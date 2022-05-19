Полицейский оплатил аренду жилья для матери с тремя детьми в Костанае

Костанайский участковый помог женщине с тремя детьми, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Он нашел семье временное жилье и помог оформить документы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Северного отдела полиции УП города Костаная поступило сообщение о том, что по улице Узкоколейная дебоширят соседи.

На указанный адрес выехал участковый инспектор Онайбек Оразаков. Прибыв на место, полицейский увидел женщину, которая находилась там с тремя несовершеннолетними детьми.

По словам женщины, она одна воспитывает детей. Семье негде было жить, поэтому она попросилась пожить у знакомого.

«Когда я увидел женщину с детьми, не смог остаться в стороне. Старшему ребенку всего 4 года, а младшему – 6 месяцев. Решил помочь, в первую очередь, с жильем. Снял комнату в общежитии и разместил женщину с детьми», – рассказывает сотрудник полиции.

Кроме этого, участковый обеспечил семью продуктами первой необходимости.

Помогли костанайцам и неравнодушные люди.

«Женщина получает пособие. Но по каким-то причинам, в этом месяце деньги не поступили. После чего обратился в ЕНПФ и помог с документами», – рассказывает Оразаков.

Страж порядка за три года службы в полиции не раз помогал тем, кому необходима была его поддержка. Он считает, что именно в этом и заключается смысл его работы.

Мать троих детей очень благодарна участковому за помощь в этой непростой ситуации.

Напомним, что в преддверии Дня казахстанской полиции полицейские проводят акцию «30 добрых дел».