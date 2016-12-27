Полицейский пропал в Кокшетау

Закон и Порядок
В Акмолинской области разыскивают сотрудника управления внутренних дел Кокшетау Дархана Еламанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД региона.

"Проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения сотрудника УВД Кокшетау Еламанова Дархана Муратовича 1989 года рождения. Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета. Был одет в форму зимнего обмундирования", – указывается в распространенной информации.

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Старший лейтенант полиции пропал вечером 25 декабря. Его коллеги сообщили, что после работы 27-летний полицейский вышел из здания полиции и больше на связь не выходил.

На поиск пропавшего ориентирован личный состав ДВД Акмолинской области. 

Всех, кто знает о местонахождении Еламанова, просят сообщить в полицию по телефонам: 102 или 8-716-2-29-96-00, 8-716-2-25-78-05.

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