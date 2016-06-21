​Полицейский спас девушку

Едва заступив на смену, сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции получили от дежурного Центра оперативного управления сообщение, что на выезде из города девушка пытается сброситься с моста. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели сотрудников ДЧС, пытавшихся уговорить молодую горожанку одуматься. Но та их просьбам не внимала.

Обладающий хорошей спортивной закалкой, Акматов быстро вскарабкался на верх арочного пролета, хотя девушка кричала, что, если он приблизится, она непременно спрыгнет. Угроза была нешуточной: до водной глади отсюда не менее 40 м, однако и медлить не представлялось возможным. Рискнув, Руслан сумел подступиться к ней и, крепко обхватив, помог спуститься вниз.

Как выяснилось, на столь отчаянный шаг девушку подвигло семейное горе.