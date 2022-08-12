Полицейский спас ребёнка от падения из окна в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейский Асыл Бериков спас ребенка от падения из окна. Всё произошло в административном центре Уланского района - поселке Касым Кайсенов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, на экстренный номер поступил звонок, что в многоэтажке на площади Абая в квартире на пятом этаже на окне стоит маленький ребенок.

На место немедленно выехала группа, но еще быстрее бросился инспектор-кинолог, младший сержант полиции Асыл Бериков. Он забежал в подъезд и прыжками поднялся на нужный этаж.

"Дверь на стук открыла 12-летняя девочка, которая не заметила, как младший брат залез на подоконник открытого окна, - рассказали в департаменте. – Асыл зашел в комнату, разговорами отвлек малыша и снял его".

Выяснилось, что мама пятилетнего мальчика отлучилась в ближайший магазин, понадеявшись, что за братиком присмотрит старшая дочь. С женщиной проведена профилактическая беседа.

Как признался сотрудник, у него тоже есть младшие брат и сестра, и он не смог остаться равнодушным к происходящему.

"На моем месте каждый поступил бы точно так же", - сказал инструктор-кинолог.