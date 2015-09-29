Полицейский тяжело ранен в центре для беженцев в Осло
Ксения Воронина
Сотрудник датской полиции подвергся нападению и получил несколько тяжелых ножевых ранений на территории центра для беженцев, расположенного в городе Биркерёд к северу от Копенгагена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации агенства, полицейского несколько раз ударили ножом в живот, и сейчас он находится в больнице. Врачи характеризуют его состояние как критическое.
В настоящий момент на месте событий ведется расследование, однако преступник пока не найден.
Сообщается, что центр для беженцев "Сандхольм", где и было совершено нападение на полицейского, является одним из крупнейших в Дании и управляется местным отделением Красного Креста. Там размещаются как недавно прибывшие в страну просители убежища, так и те, кто ждут депортации после отклонения своих прошений.