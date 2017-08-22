Полицейский, устроившей поножовщину в Таразе, сдался добровольно – Генпрокуратура РК

Информация МВД о задержании Умбеталиева не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальную страницу Генеральной прокуратуры РК в Facebook
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Отмечается, что следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры расследуются события, имевшие место в ночь с 9 на 10 августа текущего года возле бизнес-центра "Арай Плаза" в городе Тараз между начальником Управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и начальником Управления криминальной полиции этого же ДВД, а также руководителем районного ЦОН.
"19 августа в 13:00 часов Умбеталиев добровольно явился в прокуратуру Шуского района, с последующим доставлением в ИВС ГУВД Тараза, где и находится в настоящее время. Этому предшествовала разъяснительная работа Генпрокуратуры с защитниками и близкими родственниками подозреваемого. Таким образом, информация МВД о задержании сотрудниками полиции Умбеталиева не соответствует действительности", – разъяснили в ведомстве.
Вопрос по мере пресечения деяния подозреваемого квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений" с избранием меры пресечения в виде "содержание под стражей".
Напомним, 19 августа был задержан
беглый полицейский Умбеталиев.